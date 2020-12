Claudio Baglioni | «La voglia di lasciare il segno»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sono passati sette anni dall’ultima volta che Claudio Baglioni ha inciso un album. Nel mentre, si è dedicato a nuovi progetti, a due Festival di Sanremo e a diversi show dal vivo, mettendo da parte le idee per un nuovo lavoro che potesse tenere alta la bandiera dei suoi cinquantadue anni di carriera mantenendo accesa la fiamma che lo ha sempre legato al suo pubblico. Pubblico che non rimarrà deluso ora che Baglioni è tornato con un nuovo album, In questa storia che è la mia, in uscita il 4 dicembre per Sony Music, un viaggio straordinario che, attraverso 14 inediti, porta il cantautore a riabbracciare molti dei temi tanto cari alla sua produzione, incluso l’amore in tutte le sue forme e sfaccettature. Attraverso il suo nuovo lavoro, che in collegamento su Zoom Baglioni stesso difinisce figlio di Oltre e di Strada facendo, l’artista torna con energia e voglia di fare, con il bisogno di rileggere la nostra storia e lasciare una traccia del nostro passaggio su questo mondo. https://www.youtube.com/watch?v=dxMOEBJfNkQ