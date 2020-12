Claudio Baglioni debutto musicale dopo 7 anni: “È solo un racconto di vita” (Di martedì 1 dicembre 2020) Prossimo all’uscita del suo nuovo album “In questa storia che è la mia” Claudio Baglioni si racconta al Corriere della sera a cui rivela quanta passione, ma soprattutto lavoro, c’è stato per realizzare questo disco. Il cantautore debutta con un nuovo album dopo 7 anni dall’ultimo, ma questo non lo spaventa e giustifica la pausa con la sua esigenza e perfezionismo, caratteristiche emerse anche nel corso della sua direzione artistica a Sanremo. Claudio Baglioni rivela che l’album è una sorta di racconto, di ricordo appassionato al suo modo originale di fare musica, non a caso fa riferimento agli anni ’60 e ’70 quando si è affermato come cantautore: “È come un film in costume che prova a ricreare un’altra epoca, in questo caso il periodo fra metà ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Prossimo all’uscita del suo nuovo album “In questa storia che è la mia”si racconta al Corriere della sera a cui rivela quanta passione, ma soprattutto lavoro, c’è stato per realizzare questo disco. Il cantautore debutta con un nuovo albumdall’ultimo, ma questo non lo spaventa e giustifica la pausa con la sua esigenza e perfezionismo, caratteristiche emerse anche nel corso della sua direzione artistica a Sanremo.rivela che l’album è una sorta di, di ricordo appassionato al suo modo originale di fare musica, non a caso fa riferimento agli’60 e ’70 quando si è affermato come cantautore: “È come un film in costume che prova a ricreare un’altra epoca, in questo caso il periodo fra metà ...

