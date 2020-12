Cinquant' anni fa il divorzio cambiò l' Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’approvazione alla Camera il 1° dicembre 1970 della legge Fortuna-Baslini per il(386 voti contro 319) non fu solo la conquista di un diritto civile di tipo occidentale, ma rappresentò anche uno dei maggiori mutamenti nel rapporto tra politica e società del Novecento. Ilnon era mai passato in, né nell’liberale per la resistenza di fronte alle iniziative riformatrici come quella di Giuseppe Zanardelli del 1902, né nel ventennio repubblicano in cui l’egemonia della DC vincolata dalla Chiesa aveva impedito il procedere delle timide proposte dei partiti laici e socialisti nell’assenza del PCI. Nel secondo dopoguerra sussisteva la convinzione dei partiti di massa che la societàna non fosse matura per quel tipo di riforma, convinzione sostenuta dalla pressione del ...