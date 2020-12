Cinema: maratona online per festeggiare 90 anni di Citto Maselli (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Il 9 dicembre del 1930 nasceva a Roma Citto Maselli, regista e intellettuale comunista che ha fatto la storia del nostro Cinema. Non solo sullo schermo ma anche battendosi in prima fila, con l’Anac (la storica associazione degli autori) nella difesa del Cinema d’autore, per la libertà d’espressione e, in tempi recenti, contro la censura più feroce, quella del mercato. I suoi 90 anni sono l’occasione per ripercorrere insieme la sua vita appassionata, col contributo di colleghi, amici, addetti ai lavori che si daranno appuntamento il 9 dicembre, per una lunga maratona online (dalle 10 alle 22) dal sapore non solo della festa ma di un importante omaggio ad un grande protagonista del Novecento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Il 9 dicembre del 1930 nasceva a Roma, regista e intellettuale comunista che ha fatto la storia del nostro. Non solo sullo schermo ma anche battendosi in prima fila, con l’Anac (la storica associazione degli autori) nella difesa deld’autore, per la libertà d’espressione e, in tempi recenti, contro la censura più feroce, quella del mercato. I suoi 90sono l’occasione per ripercorrere insieme la sua vita appassionata, col contributo di colleghi, amici, addetti ai lavori che si daranno appuntamento il 9 dicembre, per una lunga(dalle 10 alle 22) dal sapore non solo della festa ma di un importante omaggio ad un grande protagonista del Novecento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il 9 dicembre del 1930 nasceva a Roma Citto Maselli, regista e intellettuale comunista che ha fatto la storia del nostro cinema. Non solo sullo schermo ma anche battendosi in prima fila, con l’Anac (l ...