Ciciliano del Cts: “Scuola, cinema, teatri e ristoranti: le ultime” (Di martedì 1 dicembre 2020) Scuola, si va verso il ritorno in aula il 7 gennaio con un piano ben definito. Lo rivela Fabio Ciciliano, segretario del Cts. Aggiornamenti anche su cinema, teatri e ristoranti. No alla riapertura di cinema e teatri – per i quali i tempi non sono ancora maturi -, sì al rilancio urgente delle scuole. E’ L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Scuola, si va verso il ritorno in aula il 7 gennaio con un piano ben definito. Lo rivela Fabio, segretario del Cts. Aggiornamenti anche su. No alla riapertura di– per i quali i tempi non sono ancora maturi -, sì al rilancio urgente delle scuole. E’ L'articolo proviene da Inews.it.

Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS 'Natale solo con i conviventi', ecco tutte le regole da seguire Per Fabio Ciciliano del Cts il c… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Per Fabio Ciciliano del Cts il Cenone di Natale dovrà essere solo con i parenti stretti. 'Dobbiamo proteggere i nonni e le… - mariana80024548 : RT @ilgiornale: Per Fabio Ciciliano del Cts il Cenone di Natale dovrà essere solo con i parenti stretti. 'Dobbiamo proteggere i nonni e le… - ilgiornale : Per Fabio Ciciliano del Cts il Cenone di Natale dovrà essere solo con i parenti stretti. 'Dobbiamo proteggere i non… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciciliano del Ciciliano (Cts) sul Natale Covid: «spostamenti tra Regioni, una soluzione per le famiglie distanti» Corriere della Sera Ciciliano del Cts: “Scuola, cinema, teatri e ristoranti: le ultime”

Scuola, si va verso il ritorno in aula il 7 gennaio con un piano ben definito. Lo rivela Fabio Ciciliano, segretario del Cts.

Nuovo Dpcm dicembre, «spostamenti tra Regioni, una soluzione per le famiglie distanti»

Fabio Ciciliano, segretario del Cts: si troverà una quadra per le famiglie distanti. Scuola riaperta per tutti dal 7 gennaio con un piano straordinario ...

Scuola, si va verso il ritorno in aula il 7 gennaio con un piano ben definito. Lo rivela Fabio Ciciliano, segretario del Cts.Fabio Ciciliano, segretario del Cts: si troverà una quadra per le famiglie distanti. Scuola riaperta per tutti dal 7 gennaio con un piano straordinario ...