Chiesa | «Sono sempre stato corretto con la Fiorentina | chiudo qui il discorso»

Su Repubblica Torino le parole di Federico Chiesa, neo acquisto della Juventus accusato più volte, dal presidente della Fiorentina, Commisso, di irriconoscenza verso il club. «Mi sono comportato sempre in maniera corretta verso la Fiorentina e non voglio fare polemiche. Il discorso lo chiudo io qui. Ringrazio la Juventus per avermi cercato, per aver fatto lo sforzo economico per comprarmi. Sono orgoglioso di essere qui e di vestire una maglia prestigiosa». Chiesa dice di avvertire su di sé la responsabilità dell'investimento effettuato dai bianconeri. «ma quando scendo in campo penso ad aiutare i compagni e fare cosa dice il mister. Destra o sinistra? Posso giocare su entrambe le fasce, siamo una squadra in costruzione.

Viano, l'incidente è avvenuto nei campi attorno a via Chiesa, il località San Pietro, dove abitano i padroni di Greta, titolari dell'Osteria La Panca. I vigili del fuoco hanno operato con attrezzatura ...

Pillole dalla zona rossa: Limatola, borgo autentico d’Italia

Dicembre è arrivato, aria pungente e frizzantina e noi qui, in zona rossa, a immaginare un alleggerimento di questo infausto periodo. Il Natale è alle porte, da oggi comincia un vero e proprio conto a ...

