Chiara Ferragni dopo la doccia come mamma l’ha fatta: le mani tra i capelli e… – FOTO (Di martedì 1 dicembre 2020) L’influencer Chiara Ferragni pubblica uno scatto appena uscita dalla doccia: con l’accappatoio ed i capelli ancora bagnati, la moglie di Fedez è irresistibile Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ? (@ChiaraFerragni) L’influencer Chiara Ferragni, presto mamma-bis, pubblica uno scatto che la ritrae in accappatoio, appena uscita dalla doccia. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020) L’influencerpubblica uno scatto appena uscita dalla: con l’accappatoio ed iancora bagnati, la moglie di Fedez è irresistibile Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@) L’influencer, presto-bis, pubblica uno scatto che la ritrae in accappatoio, appena uscita dalla. L'articolo proviene da YesLife.it.

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - blusewillis : Chiara Ferragni e Fedez, all’asta un pomeriggio con loro per aiutare Valentina Pitzalis - virginia_dizi : Ma sono l’unica pazza super curiosa di come siano le case di Gamze ed Hande? Vorrei un video alla Chiara Ferragni???? - fadelcastroz : @gbrlbrld in foto somigliano a chiara ferragni, dal vivo ai suoi piedi - its_benedetta : raga ma secondo voi Chiara Ferragni, come chiamerà sua figlia? perché secondo me potrebbe uscirsene tipo con LUCE v… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni HTTP/1.1 Server Too Busy