Chi è Stephanie Frappart, il primo arbitro donna in Champions League? (Di martedì 1 dicembre 2020) Ecco chi è Stephanie Frappart, primo arbitro donna che dirigerà una partita di calcio maschile in Champions League Stephanie Frappart sarà il primo arbitro donna a dirigere una partita maschile di UEFA Champions League. Domani 2 dicembre 2020 alle 21 dirigerà all'Allianz Stadium di Torino la partita tra Juventus e Dinamo Kiev. La Frappart è nata a Val-d'Oise, in Francia, il 14 dicembre 1983. Nel 2019 la Frappart ha arbitrato in Ligue 1, dirigendo la finale di Supercoppa Europea nella partita tra Liverpool e Chelsea. A ottobre ha invece fatto il suo esordio in Europa League, nella partita tra ...

