Chi è Eleonora d’Urso | la sorella di Barbara d’Urso? Oggi è nata la sua prima figlia

Ecco chi è Eleonora d'Urso, la sorella di Barbara d'Urso Oggi è diventata mamma per la prima volta Eleonora d'Urso è un'attrice televisiva e teatrale, nota soprattutto per essere la sorella minore di Barbara d'Urso. La sorella della più nota conduttrice è nata a Napoli il 18 agosto 1975, le due sono figlie dello stesso padre ma non della stessa madre. Eleonora ha manifestato la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo una bambina. Completati gli studi ha deciso di lasciare Napoli e trasferirsi a Genova per realizzare il suo sogno di ...

