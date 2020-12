Chi è Deddy? Il nuovo concorrente di Amici 20 ha solo 19 anni FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 1 dicembre 2020) La nuova edizione didi Maria De Filippi è appena iniziata, ma già sta riscuotendo molto successo. I telespettatori non vedono l’ora di poter conoscere meglio i nuovi concorrenti di questa stagione e tra questi c’è. Il giovane, poco più che maggiorenne, è entrato nel talent show come cantante e già ha avuto modo di farsi notare dal pubblico. Ma vediamo meglio chi è iltalento della scuola di, a soli 19da barbiere a cantante della scuola diClasse 2001 e originario di Settimo Torinese in provincia di Torino, Dennis, in arte, è ildella scuola didi Maria De Filippi. Comincia ad appassionarsi alla musica fin da piccolo e il suo ...