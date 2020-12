Chi è Ahsoka Tano, il personaggio interpretato da Rosario Dawson per The Mandalorian (Di martedì 1 dicembre 2020) Rosario Dawson ha letteralmente stregato il pubblico, come testimoniato dalle reazioni sui social, che sono stati sommersi da commenti entusiasti per come la 41enne attrice è riuscita ad interpretare uno dei personaggi più iconici e innovativi dell’universo creato a suo tempo da George Lucas: Ahsoka Tano. E dire che all’inizio, quando apparve, la giovane aliena Togruta, non aveva convinto il pubblico. Anzi. Nel 2008, in The Clone Wars, il primo film d’animazione della saga, il pubblico reagì negativamente, non piacque questa padawan, il cui design era strettamente connesso a San, la ragazza-lupo creata dal grande Miyazaki in La principessa Mononoke. George Lucas si era del resto preso un rischio non da nulla ma che andava affrontato, visto che il pubblico femminile adolescenziale era stato sostanzialmente quasi sempre ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020)ha letteralmente stregato il pubblico, come testimoniato dalle reazioni sui social, che sono stati sommersi da commenti entusiasti per come la 41enne attrice è riuscita ad interpretare uno dei personaggi più iconici e innovativi dell’universo creato a suo tempo da George Lucas:. E dire che all’inizio, quando apparve, la giovane aliena Togruta, non aveva convinto il pubblico. Anzi. Nel 2008, in The Clone Wars, il primo film d’animazione della saga, il pubblico reagì negativamente, non piacque questa padawan, il cui design era strettamente connesso a San, la ragazza-lupo creata dal grande Miyazaki in La principessa Mononoke. George Lucas si era del resto preso un rischio non da nulla ma che andava affrontato, visto che il pubblico femminile adolescenziale era stato sostanzialmente quasi sempre ...

antocalderone : Chi è Ahsoka Tano, il personaggio interpretato da Rosario Dawson per The Mandalorian - UniMoviesBlog : #TheMandalorian2: #RosarioDawson è #AhsokaTano nel nuovo poster Chi ha amato il passaggio in live-action di Ahsoka… - Recenserie : Chi è Ahsoka? Cos'è la darksaber? Perché alcuni Mandaloriani non indossano l'elmo? Ecco fornite tutte le spiegazion… - la_Guerrini : @_Pimple_ Io che per i sette giorni precedenti l'episodio di ieri spiego a mio padre chi è Ahsoka Tano. - MangaForevernet : ? Ahsoka Tano, chi è questa misteriosa Jedi? ? ? -