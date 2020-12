Champions, novità in Siviglia-Chelsea. Il VAR in remoto dalla sede di Nyon (Di martedì 1 dicembre 2020) Domani, per la prima volta, sarà fornita assistenza video da remoto anche in Champions League. La sfida tra Siviglia e Chelsea, che sarà arbitrata dal portoghese Artur Dias, vedrà l’introduzione di una grande novità: il direttore di gara infatti sarà assistito dalla sala operativa del VAR a Nyon, in Svizzera, da Tiago Bruno Lopes Martins e dall’assistente Luís Miguel Branco Godinho, entrambi portoghesi. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Domani, per la prima volta, sarà fornita assistenza video daanche inLeague. La sfida tra, che sarà arbitrata dal portoghese Artur Dias, vedrà l’introduzione di una grande: il direttore di gara infatti sarà assistitosala operativa del VAR a, in Svizzera, da Tiago Bruno Lopes Martins e dall’assistente Luís Miguel Branco Godinho, entrambi portoghesi. Foto: TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mediagol : #Video #Juventus-Dinamo Kiev, le novità di Pirlo: Bonucci torna in #ChampionsLeague, ecco la decisione su #CR7… - zazoomblog : Novità in Champions League domani Var da remoto in Siviglia Chelsea - #Novità #Champions #League #domani - cn1926it : #Champions, novità #VAR per #Siviglia #Chelsea: la sala di controllo sarà a #Nyon - ilgiornale : Per la Juve una storica novità che riguarda le partite di Champions League - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Gasperini: 'Champions, quattro assenti: la scelta per Gosens e come sta #Gollini' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions novità Calcio Estero DAZN, Ligue 1 e La Liga Spagnola dal 6 al 9 Novembre Digital-Sat News