Champions, Monchengladbach-Inter: le formazioni ufficiali (Di martedì 1 dicembre 2020) Non è una sfida a eliminazione diretta, ma per l'Inter è già dentro o fuori. I nerazzurri sono chiamati a vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Altrimenti via libera al Borussia Monchegladbach che negli ultimi due turni ha preso il largo nel girone e ha mezzo piede alla prossima fase. Fischio d'inizio alle ore 21.LE formazioni ufficialiAntonio Conte si affida a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in attacco. Queste le formazioni ufficiali:Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, GInter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez ITA Sport Press.

