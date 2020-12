Champions League, tutti i risultati di oggi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sorridono le italiane che escono con punti preziosi dalle rispettive partite di Champions League. Vince l’Inter in trasferta contro il Borussia M’Gladbach mentre pareggia 1-1 l’Atalanta contro il Midtjylland. Vincono anche Liverpool e Marsiglia, pari (1-1) tra Atletico Madrid e Bayern Monaco. Non vanno oltre lo 0-0 Porto e City. Questi i risultati di oggi: Shakhtar-Real Madrid 2-0 Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3Borussia M.-Inter 2-3 Marsiglia-Olympiacos 2-1 Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 Liverpool-Ajax 1-0Atalanta-Midtjylland 1-1 Porto-Manchester City 0-0 Foto: twitter uff Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sorridono le italiane che escono con punti preziosi dalle rispettive partite di. Vince l’Inter in trasferta contro il Borussia M’Gladbach mentre pareggia 1-1 l’Atalanta contro il Midtjylland. Vincono anche Liverpool e Marsiglia, pari (1-1) tra Atletico Madrid e Bayern Monaco. Non vanno oltre lo 0-0 Porto e City. Questi idi: Shakhtar-Real Madrid 2-0 Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3Borussia M.-Inter 2-3 Marsiglia-Olympiacos 2-1 Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 Liverpool-Ajax 1-0Atalanta-Midtjylland 1-1 Porto-Manchester City 0-0 Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

