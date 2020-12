Champions League oggi | calendario 1° dicembre | orari | tv | streaming | programma Sky e Mediaset

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nuova giornata di gare nelladi calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’ben otto partite, iniziando dalle ore 18.55, quando il Real Madrid sarà ospite degli ucraini dello Shakhtar Donetsk, in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 254, ma anche insulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Contemporaneamente Lokomotiv Mosca-Salisburgo, su Sky Sport 255. Alle 21 toccherà dunque all’Atalanta, contro i danesi del Midtjylland, in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, con l’Inter che invece se la vedrà con il Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il Liverpool campione in carica ospiterà dunque l’Ajax su Sky Sport 254, con Atletico Madrid-Bayern Monaco su Sky Sport 255, mentre Porto-Manchester City sarà visibile su Sky Sport 256. ...