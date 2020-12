Champions League: Liverpool e Porto si qualificano agli ottavi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alle già qualificate Manchester City e Bayern Monaco, si aggiungono Liverpool e Porto. I campioni d’Inghilterra sono già matematicamente primi nel loro girone, avanti di quattro punti sull’Atalanta seconda. La squadra allenata da Sergio Conceicao, a meno 3 dal City, passano come secondi con un turno di anticipo. Nel girone A, invece, il pareggio tra Atletico Madrid e Bayern dà ancora speranze al Salisburgo: all’ultima giornata gli austriaci (4 punti) ospiteranno i colchoneros, secondi a quota 6. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alle già qualificate Manchester City e Bayern Monaco, si aggiungono. I campioni d’Inghilterra sono già matematicamente primi nel loro girone, avanti di quattro punti sull’Atalanta seconda. La squadra allenata da Sergio Conceicao, a meno 3 dal City, passano come secondi con un turno di anticipo. Nel girone A, invece, il pareggio tra Atletico Madrid e Bayern dà ancora speranze al Salisburgo: all’ultima giornata gli austriaci (4 punti) ospiteranno i colchoneros, secondi a quota 6. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

