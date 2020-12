Champions League, l’Inter si qualifica agli ottavi se… (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A una giornata dalla fine della fase a gironi della Champions League l’Inter si è lasciata aperta una speranza di qualificazione alla fase a eliminazione diretta per una delle due competizioni continentali. Questa è la situazione nel gruppo B prima delle ultime due gare, Inter-Shakhtar Donetsk e Real Madrid-Borussia Monchengladbach. Punti Gol fatti Gol subiti InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A una giornata dalla fine della fase a gironi dellasi è lasciata aperta una speranza dizione alla fase a eliminazione diretta per una delle due competizioni continentali. Questa è la situazione nel gruppo B prima delle ultime due gare, Inter-Shakhtar Donetsk e Real Madrid-Borussia Monchengladbach. Punti Gol fatti Gol subiti InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile - romeoagresti : La #Juventus, in questa prima parte di stagione, è andata a segno con sei giocatori tra campionato e Champions Leag… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - Andre_Inter4 : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Un'Inter feroce, generosa e forte, irriducibile ?? Il racconto di #BorussiaInter minuto per minuto ?? #FORZAI… - OA_Sport : Calcio, Champions League 2020-2021: vittoria dell’Inter, pareggio dell’Atalanta. Tonfo del Real Madrid -