Champions League, l’Atalanta si qualifica se… Tutte le combinazioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) l’Atalanta si qualifica se… Tutte le combinazioni favorevoli ai nerazzurri per il passaggio della fase a gironi di Champions League l’Atalanta è uscita soddisfatta a metà dall’incontro di Champions League contro il Midtjylland, pareggiato 1-1 grazie alla rete siglata nel finale da Cristian Romero. Indipendentemente dalla sfida tra Liverpool e Midtjylland, con i Reds già aritmeticamente primi e i danesi esclusi dall’Europa, ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini basterà anche un pareggio in casa dell’Ajax per aggiudicarsi il pass che porta alla fase successiva della competizione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sise…lefavorevoli ai nerazzurri per il passaggio della fase a gironi diè uscita soddisfatta a metà dall’incontro dicontro il Midtjylland, pareggiato 1-1 grazie alla rete siglata nel finale da Cristian Romero. Indipendentemente dalla sfida tra Liverpool e Midtjylland, con i Reds già aritmeticamente primi e i danesi esclusi dall’Europa, ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini basterà anche un pareggio in casa dell’Ajax per aggiudicarsi il pass che porta alla fase successiva della competizione. Leggi su Calcionews24.com

ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile - romeoagresti : La #Juventus, in questa prima parte di stagione, è andata a segno con sei giocatori tra campionato e Champions Leag… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - Gazzetta_it : #UCL #AtalantaMidtjylland, #Gasperini: 'Che fatica in attacco, forse dovrei mettere #Romero...' - ItaSportPress : Inter, Conte: 'Vittoria da squadra vero. Siamo vivi, ma dobbiamo crescere' - -