Champions League | Inter e Atalanta Formazioni e diretta

(Di martedì 1 dicembre 2020)stasera alle 21 scendono in campo per il quinto turno di. Per i nerazzurri di Antonio Conte , impegnati in Germania contro il Borussia Moenchengladbach , è una sfida ...

ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile - romeoagresti : La #Juventus, in questa prima parte di stagione, è andata a segno con sei giocatori tra campionato e Champions Leag… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - LALAZIOMIA : Champions League, Eriksson l’ultimo a superare la fase a gironi: Inzaghi può eguagliarlo già domani… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: VAR - Borussia M'Gladbach: goal annullato, il punteggio resta 2:3 -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Cristiano Ronaldo non rinuncia alla vetrina della Champions e torna titolare in coppia con Morata, il più in forma dei suoi. Per la Lazio trasferta non facile a Dortmund: Ciro Immobile torna dove non ...L’Atalanta non va oltre l’1-1 in casa col Midtjylland e si gioca la qualificazione con l’Ajax. Domami in campo la già qualificata Juventus e la Lazio Una vittoria importantissima ed un pareggio che v ...