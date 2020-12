Champions League: Canale 5 trasmette l’Atalanta, l’Inter solo su Sky. Ecco il programma TV (Di martedì 1 dicembre 2020) Conte La fase a gironi della Uefa Champions League 2020/2021 arriva alle battute finali con la quinta e penultima giornata. Questa sera riflettori sull’Inter, che affronta in Germania il Borussia Monchengladbach, e l’Atalanta, che ospita i danesi del Midtjylland. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse dai canali Sky; il match degli uomini di Gasparri è anche in chiaro su Canale 5. Champions League 2020/21: dove seguire le partite di martedì 1° dicembre La quinta giornata della fase a gironi di Champions League si apre con gli impegni valevoli nei gruppi A (Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca), B (Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Monchengladbach), C (Porto, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 dicembre 2020) Conte La fase a gironi della Uefa2020/2021 arriva alle battute finali con la quinta e penultima giornata. Questa sera riflettori sul, che affronta in Germania il Borussia Monchengladbach, e, che ospita i danesi del Midtjylland. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse dai canali Sky; il match degli uomini di Gasparri è anche in chiaro su5.2020/21: dove seguire le partite di martedì 1° dicembre La quinta giornata della fase a gironi disi apre con gli impegni valevoli nei gruppi A (Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca), B (Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Monchengladbach), C (Porto, ...

