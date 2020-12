Champions League, Borussia Monchengladbach-Inter: rientra Brozovic, in avanti LuLa. Le formazioni ufficiali (Di martedì 1 dicembre 2020) L'Inter all'ultima spiaggia per proseguire il percorso in Europa.I nerazzurri alle ore 21,00 affronteranno in trasferta il Borussia Monchengladbach, una vittoria farebbe sperare ancora gli uomini di Conte viceversa rischierebbero addirittura l'accesso in Europa League. Le formazioni ufficiali del match.Borussia MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, GInter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) L'all'ultima spiaggia per proseguire il percorso in Europa.I nerazzurri alle ore 21,00 affronteranno in trasferta il, una vittoria farebbe sperare ancora gli uomini di Conte viceversa rischierebbero addirittura l'accesso in Europa. Ledel match.MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, G, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella,, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile - romeoagresti : La #Juventus, in questa prima parte di stagione, è andata a segno con sei giocatori tra campionato e Champions Leag… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - ofutebolnews2 : BOLA ROLANDO! ? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ? ???? Porto x Manchester City ?????????????? - NbsnTv1 : UEFA Champions League 2020 Manchester City vs Porto>> -