Champions League: Atalanta e Inter tutto rimandato all’ultimo turno. City e Porto avanti, rischia l’Atletico Madrid (Di martedì 1 dicembre 2020) Il futuro in Champions League di Atalanta e Inter si deciderà nell'ultima giornata dei rispettivi gironi.I nerazzurri di Antonio Conte dopo un finale thriller sono riusciti a vincere 3-2 in casa del Borussia Monchengladbach e si sono conquistati la possibilità di giocarsi tutto nell'ultimo match in casa contro lo Shakhtar Donetsk. La doppietta di Romelu Lukaku e la rete di Darmian hanno permesso ai suoi di essere ancora vivi, per i tedeschi non basta un doppio Plea. Pareggio non contemplato ma incisivo ai fini della classifica quello ottenuto dall'Atalanta che riprende a 10 dalla fine il Midtjilland grazie a Romero. Il pari conseguentemente alla sconfitta dell'Ajax sul campo del Liverpool ha permesso agli orobici di conquistare il secondo posto, adesso ad Amsterdam agli uomini di ... Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) Il futuro indisi deciderà nell'ultima giornata dei rispettivi gironi.I nerazzurri di Antonio Conte dopo un finale thriller sono riusciti a vincere 3-2 in casa del Borussia Monchengladbach e si sono conquistati la possibilità di giocarsinell'ultimo match in casa contro lo Shakhtar Donetsk. La doppietta di Romelu Lukaku e la rete di Darmian hanno permesso ai suoi di essere ancora vivi, per i tedeschi non basta un doppio Plea. Pareggio non contemplato ma incisivo ai fini della classifica quello ottenuto dall'che riprende a 10 dalla fine il Midtjilland grazie a Romero. Il pari conseguentemente alla sconfitta dell'Ajax sul campo del Liverpool ha permesso agli orobici di conquistare il secondo posto, adesso ad Amsterdam agli uomini di ...

