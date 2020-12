Champions | cosa serve all’Inter per arrivare agli ottavi

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Inter può ancora sperare di raggiungere glidi finale diLeague. I nerazzurri dovranno per forza di cose vincere contro lo Shakhtar all'ultima giornata e sperare che Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non pareggino. Un pari infatti porterebbe a 9 i tedeschi e a 8 gli spagnoli, stessi punti che avrebbe l'Inter vincendo, ma con la squadra di Zidane forte degli scontri diretti a suo favore. Un pareggio tra Real e Gladbach però impedirebbespagnoli di accederedi finale da testa di serie. Vincere contro lo Shakhtar significherebbe comunque per l'Inter nonultima e, dunque, qualificarsi almeno per i sedicesimi di Europa League.