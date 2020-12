Centrodestra unito sul no al Mes, Forza Italia segue FdI. Una vittoria di Giorgia Meloni (Di martedì 1 dicembre 2020) Successo di Fratelli d’Italia sul Mes: Forza Italia segue la strada tracciata da FdI e annuncia che il 9 dicembre voterà no. Il Centrodestra ritrova la sua compattezza su una battaglia di Giorgia Meloni. «Fratelli d’Italia ringrazia gli alleati di Forza Italia. E in particolare Silvio Berlusconi, per averci seguito sul tema del Mes e aver deciso di votare no insieme a noi il 9 dicembre in Parlamento». Lo scrive su Facebook, Giorgia Meloni, leader di FdI. «È una battaglia di cui Fratelli d’Italia si è fatto promotore fin da subito, che da sempre condividiamo con Matteo Salvini e la Lega. E che siamo felici oggi raccolga la posizione del Centrodestra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Successo di Fratelli d’sul Mes:la strada tracciata da FdI e annuncia che il 9 dicembre voterà no. Ilritrova la sua compattezza su una battaglia di. «Fratelli d’ringrazia gli alleati di. E in particolare Silvio Berlusconi, per averci seguito sul tema del Mes e aver deciso di votare no insieme a noi il 9 dicembre in Parlamento». Lo scrive su Facebook,, leader di FdI. «È una battaglia di cui Fratelli d’si è fatto promotore fin da subito, che da sempre condividiamo con Matteo Salvini e la Lega. E che siamo felici oggi raccolga la posizione del...

LegaSalvini : **FLASH -MES: BERLUSCONI, 'FORZA ITALIA DIRÀ NO IN PARLAMENTO A RIFORMA'- FLASH** = Centrodestra unito contro la c… - FratellidItalia : Offese di #Morra a Jole Santelli sono inaccettabili per i calabresi e per tutti i malati oncologici. Prima di esser… - FratellidItalia : ?? #Morra è riuscito ad offendere la memoria di Jole Santelli, i calabresi e i malati oncologici. Suo linguaggio inc… - yellowbeppe : RT @AntonioSocci1: Di fatto con il centrodestra unito contro la riforma del Mes, alcuni di Leu e una parte del M5S, il Parlamento è in magg… - JackDiBruno : RT @LegaSalvini: **FLASH -MES: BERLUSCONI, 'FORZA ITALIA DIRÀ NO IN PARLAMENTO A RIFORMA'- FLASH** = Centrodestra unito contro la cosiddet… -