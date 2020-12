Celli-Pelonzi | rimborsi associazioni senza copertura fondi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Nuovo bluff del Campidoglio a danno dei Municipi. Dopo aver stabilito il rimborso dei canoni allesportive che gestiscono le palestre scolastiche, rimaste chiuse per il Covid, il Campidoglio non ha previsto iin bilancio per coprire la spesa.” “Questaalla fine e’ stata richiesta ai Municipi qualche giorno fa, in tutta fretta. Il risultato e’ che i Municipi che hanno presentato gli emendamenti alla variazione di bilancio fuori tempo massimo per pochi minuti, per decisione della maggioranza sono stati esclusi dalla manovra di bilancio di ieri.” “Le spese per ida riconoscere cosi’ non hanno. Ennesimo pasticcio della Giunta Raggi, che dimostra il disinteresse di questa maggioranza per lo Sport”. Cosi’ i capigruppo in Campidoglio della Lista Civica ...