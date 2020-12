C'è Misano ma non Imola, Italia dimezzata nel nuovo calendario delle derivate (Di martedì 1 dicembre 2020) La Fim ha reso noto il calendario provvisorio della Superbike 2021: il via da Assen il 23-25 aprile, la gara Italiana di Misano è in programma per l'11-13 giugno. Date, eventi e presenza degli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) La Fim ha reso noto ilprovvisorio della Superbike 2021: il via da Assen il 23-25 aprile, la garana diè in programma per l'11-13 giugno. Date, eventi e presenza degli ...

news_rimini : Falso referto per non indossare mascherina, denunciato 43enne - Misano Adriatico - Cronaca - LorianoRagni : @FedericaDB22 Il messaggio non è Sbagliato, ma la Morte di #Maradona è stata una cosa Troppo Grossa, e poi non è ch… - Darkray1002 : @FormulaPassion Non per togliere qualcosa alla chadwick, ma dopo aver vinto la W series è andata in FREC con Prema… - NovareseVolante : @Candy__Cookie__ Quando uscii la sera del post primo weekend a Misano andai con amici in birreria...Era al tavolo a… - giovanni_barba : @JohannesBuckler Quel giorno ero a Misano....un silenzio che non dimenticherò mai -

Ultime Notizie dalla rete : Misano non C’è Misano ma non Imola, Italia dimezzata nel nuovo calendario delle derivate Quotidiano.net C’è Misano ma non Imola, Italia dimezzata nel nuovo calendario delle derivate

La Fim ha reso noto il calendario provvisorio della Superbike 2021: il via da Assen il 23-25 aprile, la gara italiana di Misano è in programma per l’11-13 giugno. Date, eventi e presenza degli spettat ...

ATCC | Arduini e Bodega vicecampioni con la Peugeot 308 TCR della stagione 2020

È arrivato un onorevole 2° posto nell’ATCC per Massimo Arduini e Giuseppe Bodega con la Peugeot 308 TCR. Il duo lombardo ha conquistato a Misano, ultimo round dell’anno, la sesta vittoria stagionale d ...

La Fim ha reso noto il calendario provvisorio della Superbike 2021: il via da Assen il 23-25 aprile, la gara italiana di Misano è in programma per l’11-13 giugno. Date, eventi e presenza degli spettat ...È arrivato un onorevole 2° posto nell’ATCC per Massimo Arduini e Giuseppe Bodega con la Peugeot 308 TCR. Il duo lombardo ha conquistato a Misano, ultimo round dell’anno, la sesta vittoria stagionale d ...