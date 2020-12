“C’è Maradona in cielo”: il video col Pibe de Oro che esulta tra le nuvole fa il giro del mondo (Di martedì 1 dicembre 2020) “Maradona è apparso in cielo, tra le nuvole”. Ha fatto il giro del mondo il video di un cittadino di Paranà, in Argentina, in cui con un po’ di fantasia si può vedere la sagoma del Pibe de Oro, di spalle, che esulta dopo un gol (con la maglia del Napoli o con quella dell’Argentina). “Stavo filmando la luna piena, quando un mio amico mi ha fatto notare una cosa inimmaginabile”, ha raccontato. video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “è apparso in cielo, tra le”. Ha fatto ildelildi un cittadino di Paranà, in Argentina, in cui con un po’ di fantasia si può vedere la sagoma delde Oro, di spalle, chedopo un gol (con la maglia del Napoli o con quella dell’Argentina). “Stavo filmando la luna piena, quando un mio amico mi ha fatto notare una cosa inimmaginabile”, ha raccontato.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

