Cava de’ Tirreni | approvato il ristoro per le attività commerciali

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata approvata ieri dal Consiglio Comunale, tenutosi in videoconferenza, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza, nell’ambito della salvaguardia di bilancio, la variazione per rendere disponibile le risorse necessarie da utilizzare a parziale copertura della Tari 2020 per le “utenze non domestiche”, comeper leproduttive che hanno subito forti contrazioni delle vendite nei forzati periodi di lockdown. L’Amministrazione Servalli, in particolare l’Assessorato alleProduttive, sta predisponendo l’apposita delibera per l’approvazione della Giunta, di assegnazione del contributo economico a parziale copertura della Tari 2020, che verrà riconosciuto per i giorni di effettiva e forzata chiusura delle stesse nella prima fase di totale lockdown, in base ai ...