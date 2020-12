Catania | Tacopina a ISP | “Se debito supera i 15 milioni cambia la strategia Prevedo chiusura operazione nel 2021”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 1 dicembre 2020) Joeattende di poter mettere mano al preliminare per la vendita del club rossazzurro al gruppo da lui guidato. Ma l’ex presidente del Venezia teme che la conclusione di questadi acquisto del club etneo non avvenga in tempi rapidi anche se, ai microfoni di Itasportpress.it, sottolinea che non rinuncerà al progetto di rilevare il Calcio.caption id="attachment 1038143" align="alignnone" width="594" Filippo Inzaghi Joe(Getty Images)/captionAvvocato, verrà aper chiudere l’di acquisto delCalcio prima di Natale?"Verrò aa dicembre, ma credo che lasia più probabile che avvenga a gennaio perché stiamo ancora aspettando diverse cose come la riduzione del ...