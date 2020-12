Catania, contro il Bisceglie si gioca al Nobile di Lentini (Di martedì 1 dicembre 2020) Arrivano novità in merito alla sfida del Catania contro il Bisceglie prevista per mercoledì 2 dicembre 2020. A comunicarle è la stessa società etnea con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito e sui canali social. La gara verrà disputata a Nobile di Lentini e non allo stadio Massimino.Il comunicato del CataniaLa Lega, preso atto che il 2 dicembre 2020 è prevista la disputa della gara Catania-Bisceglie, programmata allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania e preso atto che la società Calcio Catania S.p.A. ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini la gara in oggetto.Considerato che- la società Calcio Catania S.p.A. in data 26 ... Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020) Arrivano novità in merito alla sfida delilprevista per mercoledì 2 dicembre 2020. A comunicarle è la stessa società etnea con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito e sui canali social. La gara verrà disputata adie non allo stadio Massimino.Il comunicato delLa Lega, preso atto che il 2 dicembre 2020 è prevista la disputa della gara, programmata allo Stadio “Angelo Massimino” die preso atto che la società CalcioS.p.A. ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Angelino” dila gara in oggetto.Considerato che- la società CalcioS.p.A. in data 26 ...

andreapurgatori : Premio Internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli 2020. Contro i razzismi, i fascismi, la violenza e per l'i… - SagatJyn : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Patrizia De Blanck urla in studio contro Myriam Catania 'Put***a? Zitta c***a!' Gelo in diretta… - ItaSportPress : Catania, contro il Bisceglie si gioca al Nobile di Lentini - - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Patrizia De Blanck urla in studio contro Myriam Catania 'Put***a? Zitta c***a!' Gelo in… - MondoCatania : #calciocatania Catania, contro il Bisceglie alla ricerca di continuità -

Ultime Notizie dalla rete : Catania contro HTTP/1.1 Server Too Busy