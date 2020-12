Castellammare, mazzette per chiudere un occhio suhli abusi: arrestato geometra del comune (Di martedì 1 dicembre 2020) Chiudeva un occhio sugli abusi edilizi in cambio di una mazzetta. E’ con queste accuse che è finito in manette un dipendente dell’Ufficio Tecnico di Castellammare. Su richiesta della Procura di Torre Annunziata, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto all’arresto del geometra Ranieri Esposito e di due coniugi. Si tratta di A.G. e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Chiudeva unsugliedilizi in cambio di una mazzetta. E’ con queste accuse che è finito in manette un dipendente dell’Ufficio Tecnico di. Su richiesta della Procura di Torre Annunziata, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto all’arresto delRanieri Esposito e di due coniugi. Si tratta di A.G. e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

