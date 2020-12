Castellammare di Stabia, 10mila euro per evitare il sequestro di una villa abusiva: 3 arresti (Di martedì 1 dicembre 2020) C’è anche un dipendente dell’ufficio tecnico di Castellammare di Stabia tra le persone finite in manette con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità. Intascava cospicue “mazzette” per agevolare i proprietari di abitazioni abusive a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torre Annunziata Leggi su 2anews (Di martedì 1 dicembre 2020) C’è anche un dipendente dell’ufficio tecnico diditra le persone finite in manette con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità. Intascava cospicue “mazzette” per agevolare i proprietari di abitazioni abusive adi, in provincia di Napoli: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torre Annunziata

