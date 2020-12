Caso scorta Conte | esposto a tribunale ministri

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 dicembre 2020) È in via di trasmissione al competentedeil`presentata da Fratelli d'Italia sull`uso dellada parte del presidente del Consiglio, Giuseppe. I fatti riguardano la sera del 26 ottobre scorso quando i poliziotti che si occupano della sicurezza del premierrono la compagna di, Olivia Palladino, che cercava di sfuggire ai giornalisti delle Iene mentre era barricata all’interno di un supermercato al centro di Roma. Proprio per questo sabato l'inviato di Mediaset, Filippo Roma è stato ascoltato a piazzale Clodio come persona informata dei fatti. Per atto dovuto i pm hanno iscrittosul registro degli indagati. Il reato ipotizzato è l’abuso d’ufficio. Sulla vicenda è stata presentata una relazione di ...