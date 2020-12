Caso Alberto Genovese, l’amico Daniele Leali querela Barbara d’Urso (Di martedì 1 dicembre 2020) L’ombra di una querela contro Barbara d’Urso dopo la puntata di Live in cui si è parlato del Caso Alberto Genovese (il fondatore di Facile.it arrestato con l’accusa di aver stuprato e seviziato per ore una 18enne nel suo attico milanese). A presentarla sarebbe stato l’amico dj, Daniele Leali, coinvolto nella narrazione della serata sfociata in violenza durante una parentesi televisiva nel format di Canale 5. Secondo numerose fonti, l’uomo sarebbe stato ricoverato in Indonesia, dove lavora, per un malore che lo avrebbe colpito in seguito a minacce ricevute dopo la diretta. Caso Genovese, Daniele Leali querela Barbara ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 dicembre 2020) L’ombra di unacontrodopo la puntata di Live in cui si è parlato del(il fondatore di Facile.it arrestato con l’accusa di aver stuprato e seviziato per ore una 18enne nel suo attico milanese). A presentarla sarebbe statodj,, coinvolto nella narrazione della serata sfociata in violenza durante una parentesi televisiva nel format di Canale 5. Secondo numerose fonti, l’uomo sarebbe stato ricoverato in Indonesia, dove lavora, per un malore che lo avrebbe colpito in seguito a minacce ricevute dopo la diretta....

