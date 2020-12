Cashback di Natale, dall’8 dicembre: come funziona e quanto vale il rimborso (Di martedì 1 dicembre 2020) Quest’anno gli acquisti natalizi saranno premiati. Con il mini-lockdown di questa seconda fase e la conseguente pesante crisi economica, dall’8 dicembre, nella giornata che tradizionalmente dà il via allo shopping delle feste, nelle tasche dei consumatori, potrebbe arrivare un vero e proprio regalo di Natale. Leggi anche › Bici-mania e biciclette introvabili: tra effetto bonus e Covid, l’Italia resta senza due ruote › A novembre anche il Bonus Pc e Internet. A chi spetta? Operazione Cashback Natale Si chiama così la modalità che porterà esattamente 150 euro di bonus accreditati direttamente sui conti correnti, a patto di fare ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) Quest’anno gli acquisti natalizi saranno premiati. Con il mini-lockdown di questa seconda fase e la conseguente pesante crisi economica,, nella giornata che tradizionalmente dà il via allo shopping delle feste, nelle tasche dei consumatori, potrebbe arrivare un vero e proprio regalo di. Leggi anche › Bici-mania e biciclette introvabili: tra effetto bonus e Covid, l’Italia resta senza due ruote › A novembre anche il Bonus Pc e Internet. A chi spetta? OperazioneSi chiama così la modalità che porterà esattamente 150 euro di bonus accreditati direttamente sui conti correnti, a patto di fare ...

