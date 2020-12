Casa | Tecnocasa | con Covid si guarda a spazi esterni e al di fuori dai confini cittadini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - L'arrivo delha determinato una contrazione delle compravendite nei primi sei mesi del 2020: -21,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma subito dopo la riapertura c'è stata una voglia di acquistaremolto forte, spinta anche dalla chiusura forzata in. Anche i bisogni sono evoluti e si registra una maggiore richiesta di, giardini e terrazzi. E' quanto emerge da uno studio del gruppo Tecnonel quale emerge che sono aumentati gli acquisti di primada parte di chi risiede in una metropoli sia nell'hinterland della metropoli stessa sia in altre province della stessa regione e non. Nel terzo trimestre del 2020, rileva, sono aumentate le percentuali di persone residenti in grandi città che hanno acquistato ...