Carlo Conti, l’annuncio top in diretta da Antonella Clerici. Il pubblico non sta già nella pelle (Di martedì 1 dicembre 2020) Carlo Conti si è collegato in diretta con È Sempre Mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. Dopo la positività al Covid il conduttore ha detto di stare meglio ma non al 100%: “Il coronavirus è una cosa seria, bisogna fare attenzione. Il virus esiste non è andato via, rispettiamo le regole perché è una brutta bestia” sono state le sue parole. Conti ha appena finito la decima edizione di Tale e Quale Show, il fortunato programma in cui i personaggi del mondo dello spettacolo o della tv interpretano un artista musicale grazie all’aiuto di una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione. Il programma ha ormai conquistato una buona fetta di pubblico e ogni anno riesce a sfornare diversi talenti. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)si è collegato incon È Sempre Mezzogiorno, il programma condotto da. Dopo la positività al Covid il conduttore ha detto di stare meglio ma non al 100%: “Il coronavirus è una cosa seria, bisogna fare attenzione. Il virus esiste non è andato via, rispettiamo le regole perché è una brutta bestia” sono state le sue parole.ha appena finito la decima edizione di Tale e Quale Show, il fortunato programma in cui i personaggi del mondo dello spettacolo o della tv interpretano un artista musicale grazie all’aiuto di una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione. Il programma ha ormai conquistato una buona fetta die ogni anno riesce a sfornare diversi talenti. ...

bonant_ : Un giorno tra molti anni parleremo de #UnaPezzaDiLundini come di un programma rivoluzionario, fuori dagli schemi e… - nicotra_carlo : RT @DDurissini: Ecco come vogliono rovinarci @MicaelaTacconi - Laura34881293 : E dopo lo schifo visto ieri sera, mi tranquillizza che al mondo ci sono UOMINI come Carlo Conti. #gfvip - lorenzog31 : RT @bubinoblog: Carlo Conti ha confermato #AffariTuoi dal 26 dicembre e per sei sabato sera. Andrà in onda dalle 20.30 alle 22.30. Coppie d… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Carlo Conti ha confermato #AffariTuoi dal 26 dicembre e per sei sabato sera. Andrà in onda dalle 20.30 alle 22.30. Coppie d… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti HTTP/1.1 Server Too Busy