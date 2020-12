Carlo Conti a E’ sempre mezzogiorno rivela la sorpresa in arrivo di sabato sera con Affari Tuoi (Di martedì 1 dicembre 2020) Carlo Conti si sta riprendo del tutto dopo il covid e ospite in collegamento con E’ sempre mezzogiorno ha confermato ad Antonella Clerici e al suo pubblico che sarà lui a condurre Affari Tuoi ma c’è una sorpresa. “Il 26 dicembre farò i pacchi di Affari Tuoi, un bellissimo programma ma non sarà quotidiano, sono 6 appuntamenti di sabato sera tra le 20,30 e le 22,30 e c’è una motivazione a ogni puntata…”. Carlo Conti sta preparando tutto per i prossimi sabato che però non occuperanno gran parte della serata. In compenso diventa “Affari Tuoi – Viva gli sposi” quindi a ogni puntata ci sarà una coppia che si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 dicembre 2020)si sta riprendo del tutto dopo il covid e ospite in collegamento con E’ha confermato ad Antonella Clerici e al suo pubblico che sarà lui a condurrema c’è una. “Il 26 dicembre farò i pacchi di, un bellissimo programma ma non sarà quotidiano, sono 6 appuntamenti ditra le 20,30 e le 22,30 e c’è una motivazione a ogni puntata…”.sta preparando tutto per i prossimiche però non occuperanno gran parte dellata. In compenso diventa “– Viva gli sposi” quindi a ogni puntata ci sarà una coppia che si ...

bonant_ : Un giorno tra molti anni parleremo de #UnaPezzaDiLundini come di un programma rivoluzionario, fuori dagli schemi e… - nicotra_carlo : RT @DDurissini: Ecco come vogliono rovinarci @MicaelaTacconi - Laura34881293 : E dopo lo schifo visto ieri sera, mi tranquillizza che al mondo ci sono UOMINI come Carlo Conti. #gfvip - lorenzog31 : RT @bubinoblog: Carlo Conti ha confermato #AffariTuoi dal 26 dicembre e per sei sabato sera. Andrà in onda dalle 20.30 alle 22.30. Coppie d… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Carlo Conti ha confermato #AffariTuoi dal 26 dicembre e per sei sabato sera. Andrà in onda dalle 20.30 alle 22.30. Coppie d… -