Capua sulle critiche di Bassetti: «Da veterinaria confondo sui vaccini? Se rispondo spreco energie. Vi spiego invece perché sono sicuri» (Di martedì 1 dicembre 2020) Cosa ne può sapere di vaccini contro il Coronavirus una veterinaria. Lo aveva detto Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, riferendosi alla professoressa Ilaria Capua e ai suoi interventi pubblici in materia. Rispondere alle critiche, però, non sembra essere nei piani della direttrice del One Health Center dell’Università della Florida (dove «la multidisciplinarità è un valore»). E anche se «le parole fanno male», partecipare al «gioco degli insulti» in un contesto così complicato è solo «uno spreco d’energia». In un’intervista al Corriere della Sera, la professoressa Capua ha dichiarato di «non aver bisogno», oggi, di costruirmi una carriera sull’onda della Covid-19. Già protagonista della scena scientifica internazionale (per ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) Cosa ne può sapere dicontro il Coronavirus una. Lo aveva detto Matteo, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, riferendosi alla professoressa Ilariae ai suoi interventi pubblici in materia. Rispondere alle, però, non sembra essere nei piani della direttrice del One Health Center dell’Università della Florida (dove «la multidisciplinarità è un valore»). E anche se «le parole fanno male», partecipare al «gioco degli insulti» in un contesto così complicato è solo «unod’energia». In un’intervista al Corriere della Sera, la professoressaha dichiarato di «non aver bisogno», oggi, di costruirmi una carriera sull’onda della Covid-19. Già protagonista della scena scientifica internazionale (per ...

Mela09061860 : @andiamoviaoraa @ppdalmon @chiossimanuela2 La Capua, a differenza di Montanari-Gatti,non ha condotto studi sulle ma… - PierantoniFabio : RT @2rMarzia: @Svero__ Questa è stata/ è..la degna moglie di Arcuri.. così come la Capua è una VETERINARIA. PUNTO! GRANDE IL PROF. BAS… - manonfesso : RT @Emanuelamodene1: ??Non ho la necessità di controllare, quello che hai postato è la verità. La notizia mi era giunta all'inizio di marzo… - Emanuelamodene1 : ??Non ho la necessità di controllare, quello che hai postato è la verità. La notizia mi era giunta all'inizio di mar… - BagueraDaniela : @Gianmar26145917 Non è il titolo di studio che fa la competenza, ma il percorso professionale. (??) Capua ha lavora… -

Ultime Notizie dalla rete : Capua sulle Capua sulle critiche di Bassetti: «Da veterinaria confondo sui vaccini? Se rispondo spreco energie. Vi spiego invece perché sono sicuri» Open CAPUA: TUTTO IL 2021

"Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente”. Così la virologa Ilaria Capua, in una intervista al Corriere della Sera. “La ‘mission’ del virus è infettare il numero più alto possibile d ...

Ilaria Capua: "I vaccini sono sicuri, complicato sarà vaccinare tutta la popolazione mondiale"

In una intervista al Corriere della sera la virologa rassicura sui vaccini: "Sono sicuri, oggi la trasparenza è un valore e le aziende lo sanno" ...

"Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente”. Così la virologa Ilaria Capua, in una intervista al Corriere della Sera. “La ‘mission’ del virus è infettare il numero più alto possibile d ...In una intervista al Corriere della sera la virologa rassicura sui vaccini: "Sono sicuri, oggi la trasparenza è un valore e le aziende lo sanno" ...