Camorra nella Capitale | smantellato un cartello di droga creato da Michele Senese | ‘Il capo di Roma’ | 28 arresti all’alba

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 dicembre 2020) I Carabinieri hannoundellariconducibile a. Sono ventotto le persone arrestate per traffico di, detenzione di armi, estorsioni e tentato omicidio, aggravati dal metodo mafioso. Dalle prime luci dell’alba, nelle province di Roma, Napoli e Rovigo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura Distrettuale, nei confronti di 28 persone (24 in carcere e 4 aglidomiciliari), ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato ...