Camorra | blitz carabinieri | 28 arresti

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma, nel Lazio, in Campania e in Veneto, per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, che dispone l'arresto per 28 persone ritenute appartenenti a un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, a vario titolo, di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento trae origine dall'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma che ha consentito di ricostruire l'operatività, in Roma, di un cartello della droga, capeggiato dal noto Michele Senese, anch'egli ...

