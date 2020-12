Calcio femminile, Danimarca-Italia è decisiva per la qualificazione. Serve un punto: ecco perché (Di martedì 1 dicembre 2020) Viborg (Danimarca), ore 17.15: sono queste le coordinate spazio/temporali da tenere a mente per seguire la Nazionale Italiana di Calcio femminile, impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2022. Le azzurre, sul rettangolo verde danese, affronteranno le padrone di casa e l’obiettivo sarà quello di uscire imbattute. Una vittoria e un pareggio potrebbero essere infatti importanti per la conquista del pass diretto. Attualmente la selezione di casa ha già staccato il biglietto, essendo in vetta al Gruppo B con 9 vittorie in altrettanti incontri, realizzando 48 reti e subendone solo una. Il 3-1 di Empoli ha dato alla compagine allenata da Sondergaard la sicurezza di essere nella fase finale, mentre la formazione tricolore ha visto salire il gap dalla capolista a 6 lunghezze. Aritmeticamente, la Nazionale potrebbe arrivare ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Viborg (), ore 17.15: sono queste le coordinate spazio/temporali da tenere a mente per seguire la Nazionalena di, impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2022. Le azzurre, sul rettangolo verde danese, affronteranno le padrone di casa e l’obiettivo sarà quello di uscire imbattute. Una vittoria e un pareggio potrebbero essere infatti importanti per la conquista del pass diretto. Attualmente la selezione di casa ha già staccato il biglietto, essendo in vetta al Gruppo B con 9 vittorie in altrettanti incontri, realizzando 48 reti e subendone solo una. Il 3-1 di Empoli ha dato alla compagine allenata da Sondergaard la sicurezza di essere nella fase finale, mentre la formazione tricolore ha visto salire il gap dalla capolista a 6 lunghezze. Aritmeticamente, la Nazionale potrebbe arrivare ...

pdnetwork : Un giorno storico per il mondo del calcio e per l'Italia! @SaraGama_ITA capitana della Nazionale di calcio femmini… - LaStampa : E’ accaduto in Spagna, prima dell’inizio di un’amichevole di calcio femminile. - FIGCfemminile : ?? | #NoAllaViolenzaSulleDonne ?? La Divisione Calcio Femminile sostiene ??.??.???? per la raccolta fondi a favore dei c… - GH3219 : RT @AlleyOop24: Sara Gama diventa la prima vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori. La capitana di Juventus e di Nazionale ita… - zazoomblog : Danimarca-Italia oggi calcio femminile: orario tv programma streaming formazioni - #Danimarca-Italia #calcio… -