Calcio, Champions League 2020-2021: vittoria dell’Inter, pareggio dell’Atalanta. Tonfo del Real Madrid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 1 dicembre, ha visto scattare il programma della quinta giornata. L’Inter passa in casa del Borussia Monchengladbach per 2-3 e resta in corsa per gli ottavi dato che nel tardo pomeriggio lo Shakhtar Donetsk aveva battuto il Real Madrid per 2-0. L’Atalanta pareggia invece per 1-1 contro i danesi del Midtjylland, ma nell’altro incontro del girone il Liverpool batte l’Ajax per 1-0 e così la Dea avrà a disposizione due risultati su tre nel match decisivo contro l’Ajax per accedere agli ottavi di finale. GRUPPO A I risultati Lokomotiv Mosca-Red Bull Salisburgo 1-3 (28?, 41? Berisha, 79? Miranchuk (LM), 81? Adeyemi) Atletico Madrid-Bayern Monaco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilin Europa vede proseguire la: il massimo torneo continentale oggi, martedì 1 dicembre, ha visto scattare il programma della quinta giornata. L’Inter passa in casa del Borussia Monchengladbach per 2-3 e resta in corsa per gli ottavi dato che nel tardo pomeriggio lo Shakhtar Donetsk aveva battuto ilper 2-0. L’Atalanta pareggia invece per 1-1 contro i danesi del Midtjylland, ma nell’altro incontro del girone il Liverpool batte l’Ajax per 1-0 e così la Dea avrà a disposizione due risultati su tre nel match decisivo contro l’Ajax per accedere agli ottavi di finale. GRUPPO A I risultati Lokomotiv Mosca-Red Bull Salisburgo 1-3 (28?, 41? Berisha, 79? Miranchuk (LM), 81? Adeyemi) Atletico-Bayern Monaco ...

Eurosport_IT : Un passato da giocatrice e un amore infinito per il calcio ?? Stephanie #Frappart, prima donna ad arbitrare una ga… - SkySport : Champions League, Shakhtar-Real Madrid e la diretta live della 5^ giornata - SkySport : Juventus-Dinamo Kiev, Pirlo: 'Dybala riposa. Critiche? Significa che do fastidio' - RaiSport : #Gasperini fiducioso per la qualificazione 'Non era facile, ma adesso andiamo a giocarci l'ultima ad Amsterdam con… - rus_sansiro : ?? ???? ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE INTER / ANTONIO CONTE L'analisi del tecnico nerazzurro: «Abbiamo fatto una partita i… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions Champions League, la guida tv di mercoledì 2 dicembre QUOTIDIANO.NET Champions League, Inter: ecco le combinazioni per qualificarsi agli ottavi

9, Real Madrid e Inter 8. Ovviamente sempre dando per scontato la vittoria nerazzurra, che a questo punto non può sbagliare per il terzo anno di fila l’ultimo match di Champions League.

Lukaku, basta la parola: la sua doppietta (e Darmian) tengono Conte in corsa Champions

HANDANOVIC 6,5 Con Lainer e Stindl si scalda. La paratona la piazza su Thuram, prima di inchinarsi due volte a Plea. SKRINIAR 5 Nella sua zona gravita Thuram e se la cava. Il patatrac ...

9, Real Madrid e Inter 8. Ovviamente sempre dando per scontato la vittoria nerazzurra, che a questo punto non può sbagliare per il terzo anno di fila l’ultimo match di Champions League.HANDANOVIC 6,5 Con Lainer e Stindl si scalda. La paratona la piazza su Thuram, prima di inchinarsi due volte a Plea. SKRINIAR 5 Nella sua zona gravita Thuram e se la cava. Il patatrac ...