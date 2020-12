Calabria, il primo nodo per il nuovo commissario su scuole e trasporti. Il sindacalista: «Manca un piano, non siamo pronti per riaprire a gennaio» (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono arrivati. Da un lato il neo commissario alla Sanità Guido Longo, dall’altro Gino Strada con la sua Emergency: approdati in Calabria per dare risposte alla gestione dell’emergenza Coronavirus. Una gestione che in questa regione ha visto recentemente evoluzioni di cronaca ai limiti del surreale. Nel frattempo sono tornati in classe, con il passaggio dalla zona rossa a quella arancione e con la ripartenza della didattica in presenza, tra 2-300mila tra studenti e studentesse. Una ripartenza scaglionata per province: Crotone, per esempio, ripartirà il prossimo 5 dicembre, spiega Mimmo Denaro, segretario generale della Flc Cgil Calabria. «Abbiamo fatto diversi tavoli regionali ma non è che abbiamo ricevuto chissà quali risposte», dice Denaro. La scuola in Calabria «di per sé non incide e non ha inciso sui focolai. ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono arrivati. Da un lato il neoalla Sanità Guido Longo, dall’altro Gino Strada con la sua Emergency: approdati inper dare risposte alla gestione dell’emergenza Coronavirus. Una gestione che in questa regione ha visto recentemente evoluzioni di cronaca ai limiti del surreale. Nel frattempo sono tornati in classe, con il passaggio dalla zona rossa a quella arancione e con la ripartenza della didattica in presenza, tra 2-300mila tra studenti e studentesse. Una ripartenza scaglionata per province: Crotone, per esempio, ripartirà il prossimo 5 dicembre, spiega Mimmo Denaro, segretario generale della Flc Cgil. «Abbiamo fatto diversi tavoli regionali ma non è che abbiamo ricevuto chissà quali risposte», dice Denaro. La scuola in«di per sé non incide e non ha inciso sui focolai. ...

