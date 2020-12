Calabria, Gino Strada: “Sanità pubblica qui è evanescente, si spezzi legame con privati per allontanare mafie. Politica? Non ci condizioni” (Di martedì 1 dicembre 2020) “Nei colloqui che ho avuto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non mi è stato mai chiesto di fare il commissario, né l’ho chiesto io. Né mi vedo neanche in quella funzione, il commissario ha competenze che io non ho. Questa eventualità della mia nomina a commissario non l’ho mai discussa con nessuno”. Queste le parole del fondatore di Emergency, Gino Strada, nel corso di una conferenza stampa convocata per affrontare i punti principali dell’intervento in Calabria, dopo un primo sopralluogo all’ospedale di Crotone, alla struttura ospedaliera San Giovanni di Dio. “Mi fermerò almeno tutta questa settimana, vedrò il commissario Longo nei prossimi giorni a Catanzaro. Di certo, il nostro contributo non sarà uno spot, sarò presente qui come tutta Emergency”, ha continuato Strada. “Spero che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “Nei colloqui che ho avuto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non mi è stato mai chiesto di fare il commissario, né l’ho chiesto io. Né mi vedo neanche in quella funzione, il commissario ha competenze che io non ho. Questa eventualità della mia nomina a commissario non l’ho mai discussa con nessuno”. Queste le parole del fondatore di Emergency,, nel corso di una conferenza stampa convocata per affrontare i punti principali dell’intervento in, dopo un primo sopralluogo all’ospedale di Crotone, alla struttura ospedaliera San Giovanni di Dio. “Mi fermerò almeno tutta questa settimana, vedrò il commissario Longo nei prossimi giorni a Catanzaro. Di certo, il nostro contributo non sarà uno spot, sarò presente qui come tutta Emergency”, ha continuato. “Spero che la ...

TgrCalabria : #Calabria 'Il vero problema è la progressiva distruzione della #sanita' pubblica'. Parla in esclusiva alla… - Adnkronos : .@GinoStrada: 'La sanità in #Calabria è distrutta' - lalitapetila : RT @ErmannoKilgore: #DiMartedi #cartabianca invece di parlare di cazzate, congiuntivi e mes, il problema della Sanità è questo in tutta It… - JolietJackBlues : RT @ErmannoKilgore: #DiMartedi #cartabianca invece di parlare di cazzate, congiuntivi e mes, il problema della Sanità è questo in tutta It… - ErmannoKilgore : #DiMartedi #cartabianca invece di parlare di cazzate, congiuntivi e mes, il problema della Sanità è questo in tutt… -