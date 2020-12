Buon compleanno Britney Spears | Toldo | Darmian…

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) …Marco Brunelli, Roberto Capucci, Tarcisio Bertone, Lanfranco Turci, Giorgio Martino, Carmelo Lavorino, Ernesto Mauri, Natalino Balasso, Pietra Montecorvino, Sabina Rossa, Luisa Corna, Luca Venantini, Nelly Furtado, Nicolò Cherubin, Tommaso Migliore, Azzurra Gaglio, Luca Panerati, Salvatore Parrillo, Filippo Vedovotto, Kevin Fischnaller, Cecilia Salvai… Oggi 2 dicembre compiono gli anni: Asfò Bussotti, ex atleta; Marco Brunelli, imprenditore; Elena Gianini Belotti, scrittrice; Roberto Capucci, stilista; Tarcisio Bertone, cardinale, arcivescovo; Carlo Maietto, produttore cinema; Massimo Ciulli, ex arbitro di calcio; Lanfranco Turci, politico; Giuseppe Caforio, politico; Isa Ferraguti, politica; Primo Martinelli, ex bobbista; Giorgio Martino, giornalista; Egidio Pedrini, politico; Giuseppe Cacciatore, filosofo; Ernesto Mauri, dirigente d’azienda; Carmelo Lavorino, criminologo, ...