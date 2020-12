Brusaferro “Sarà un Natale Covid | speriamo rimanga l’unico”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –un, che ci auguriamo unico, certamente il primo eultimo nella storia che vivremo.significa organizzarci evitando le aggregazioni in maniera più decisa possibile”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del-19. “Ondate successive non sono scritte nel fato, nelle stelle, sono scritte anche nel mondo in cui ci comporteremo individualmente e socialmente – ha aggiunto -. Essendo tutti consapevoli dei fattori di rischio possiamo pensare di organizzarci per evitare questo rischio. Avendo consapevolezza che le persone più fragili sono quelle che rischiano di più se contraggono ...