Brillante il listino americano

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si conferma in buon rialzo la borsa di Wall Street al giro di boa con il sentiment degli investitori sostenuto ancora una volta dall’ottimismo sull’arrivo di vaccini contro il Covid-19 e dalla speranza di nuovi piani di stimolo all’economia. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un aumento dello 0,87%; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,29%. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,63%); sulla stessa tendenza, sale l’S&P 100 (+1,47%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+2,37%), finanziario (+1,78%) e informatica (+1,47%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+3,22%), Travelers Company (+2,89%), Boeing (+2,84%) e Pfizer (+2,72%). Le peggiori performance, invece, si registrano su 3M, che ottiene -0,88%. Pensosa McDonald’s, con un calo frazionale dello 0,74%. Al top tra i colossi ...

Sulle Borse europee è tornato il sereno. Le Piazze del Vecchio Continente hanno terminato la seconda seduta della settimana in rialzo, con guadagni ...Seduta positiva per l'indice del listino high-tech USA, che avanza bene dello 0,97%, a quota 12.387,62 in apertura.