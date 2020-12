Brasile, 30 uomini armati assaltano una banca. Passanti raccolgono soldi da terra (Video) (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Rapina in stile militare in Brasile, dove trenta uomini armati di tutto punto hanno assaltato una banca nella città meridionale di Criciuma poco dopo la mezzanotte. La banda ha fatto detonare diversi esplosivi per far saltare in aria il caveau e ha preso in ostaggio alcune persone. La somma sottratta alla banca non è stata resa nota, ma di sicuro i rapinatori non hanno lasciato nulla al caso. Il piano lo avevano infatti ben congeniato e per agevolarsi la fuga hanno bloccato anche alcune strade della città. “E’ stata un’operazione estremamente violenta. Circa 30 criminali hanno effettuato l’attacco, usando armi pesanti ed esplosivi”, ha dichiarato alla rete televisiva Globo il commissario di polizia Anselmo Cruz. Difatti come riportato dai media brasiliani un poliziotto e una guardia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Rapina in stile militare in, dove trentadi tutto punto hanno assaltato unanella città meridionale di Criciuma poco dopo la mezzanotte. La banda ha fatto detonare diversi esplosivi per far saltare in aria il caveau e ha preso in ostaggio alcune persone. La somma sottratta allanon è stata resa nota, ma di sicuro i rapinatori non hanno lasciato nulla al caso. Il piano lo avevano infatti ben congeniato e per agevolarsi la fuga hanno bloccato anche alcune strade della città. “E’ stata un’operazione estremamente violenta. Circa 30 criminali hanno effettuato l’attacco, usando armi pesanti ed esplosivi”, ha dichiarato alla rete televisiva Globo il commissario di polizia Anselmo Cruz. Difatti come riportato dai media brasiliani un poliziotto e una guardia ...

