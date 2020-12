Borussia Mönchengladbach-Inter, Conte: “Siamo vivi, è questa è l’unica cosa che conta” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Antonio Conte nel post partita di Borussia Mönchengladbach-Inter, match della quinta giornata della Champions League L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vinto per 2 a 3 contro il Borussia Mönchengladbach e valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Borussia Park Stadion’ ai microfoni di Sky Sport. “Se non sei squadra vera, da un punto di vista tattico, di carattere e della voglia, non vieni qui a vincere, specie in questo momento. Partita nella quale abbiamo strameritato di vincere, e potevamo evitare sofferenze inutili. Il Borussia oggi è la migliore del girone, ma siamo vivi ed il ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Antonionel post partita di, match della quinta giornata della Champions League L’allenatore dell’Antonioal termine del match vinto per 2 a 3 contro ile valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Park Stadion’ ai microfoni di Sky Sport. “Se non sei squadra vera, da un punto di vista tattico, di carattere e della voglia, non vieni qui a vincere, specie in questo momento. Partita nella quale abbiamo strameritato di vincere, e potevamo evitare sofferenze inutili. Iloggi è la migliore del girone, ma siamoed il ...

